شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الإيثريوم التذبذب ضمن مسار جانبي، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يشترط الثبات فوق مستويات 288.80 و279.00، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 350.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 300.00 والمقاومة 340.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد