شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين بعض الميل الهابط بعد اختبار حاجز 13000.00 هذا الصباح، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 13747.86، في حين يمثل الثبات فوق 12261.60 شرط مهم لاستمراره.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12500.00 والمقاومة 13500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد