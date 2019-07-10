شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب مستوى 0.6900، ولا زلنا ننتظر تجاوز هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، والتي تنتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.6815، في حين يمثل الثبات دون 0.7044 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط