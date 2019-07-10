حساب المواطن يكمل شهره العشرين.. والإيداعات تقترب من 48 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكمل برنامج حساب المواطن أمس شهره العشرين، ليقترب إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين من حاجز 48 مليار ريال.

وأودع البرنامج 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة العشرين لشهر يوليو من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.4 مليون ريال.

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ووفقا لإحصائية البرنامج بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83%، وتخطى عددهم حاجز 12.4 مليون مستفيد وتابع، في حين بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 47.7 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 20 دفعة أكثر من 356 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل، بمتوسط دعم بلغ 1049ريالا للأسرة الواحدة، مبينا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من8.7 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يوليو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأكد القحطاني على ضرورة الإفصاح عن كامل البيانات ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد، مثل «إجمالي الدخل متضمنا جميع البدلات» أو «إضافة سجل تجاري»، ونوه بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين. وبين أن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.