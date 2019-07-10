السعودي للتنمية يمول مشاريع مصرية بـ 125 مليون جنيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع الصندوق السعودي للتنمية ثلاث اتفاقيات في إطار منحة المملكة لمصر، بقيمة إجمالية بلغت 125 مليون جنيه. وسيجري توجيه التمويلات لتستهدف المشاريع متناهية الصغر والصناعية خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير النقل الفريق كامل الوزيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي.

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ووقع الاتفاقيات من جانب الصندوق المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر.

3 اتفاقيات

القيمة 125مليون جنيه

شملت: