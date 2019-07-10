أمير القصيم: المزارع الريفية كنوز منسية يجب أن تعطى حقها من الاهتمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة

أكد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور فيصل بن مشعل أن في القصيم كنوزا منسية تتمثل في السياحة الزراعية من خلال تعزيز المزارع الريفية القديمة، وما تحتويه من نخيل أعمارها ما بين 150 و200 سنة، وأطوالها تزيد على 35 مترا، متمنيا من رجال الأعمال والمزارعين وأهالي المنطقة أن يستفيدوا منها في التسويق والجذب السياحي خدمة للمنطقة.

وقال خلال لقاء مفتوح مع ملاك المزارع الريفية المرخصة بالقصيم ورجال الأعمال والمهتمين بالسياحة والنزل الريفي، إن المزارع الريفية كنوز وثروات، ولا بد أن تعطى حقها من الاهتمام، وأن يعمم ذلك بجميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم، مؤكدا على أهمية أن تستغل كوجهات سياحية، من خلال الترويج لها عبر وسائل عدة في مناطق أخرى، وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية لها، متوقعا أن ذلك سيشكل نقلة كبيرة في السياحة الداخلية.

وأضاف أنه من محبي المزارع القديمة، لأنها «تعيدنا للذكرى القديمة ولحياة آبائنا وأجدادنا الذين كانوا يحبون أن يسكنوا في المزارع أكثر من البيوت»، مبديا حرصه على التسويق والترتيب لمثل هذه المزارع القديمة التي لها مئات السنين، والاستثمار في مثل هذه الأمور، موصيا الجهات المعنية بالمزيد من الاهتمام بهذا الجانب.