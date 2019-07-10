8 آلاف نشاط زراعي وحيواني في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد الأنشطة الزراعية التي حصرت في منطقة تبوك 8132 نشاطا زراعيا وحيوانيا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع «حصر الأنشطة الزراعية» بالمملكة، والتي قامت بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بهدف تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.
وأظهرت إحصائية للوزارة أمس أن من أبرز الأنشطة الزراعية نشاط لأجهزة ري محورية بعدد 1099 جهازا، وزراعة عامة بعدد 2867، وبيوت محمية بـ253 نشاطا، وأشجار دائمة بـ1562 نشاطا، وأنشطة الثروة الحيوانية بـ594 نشاطا، وأنشطة الطيور والدواجن بعدد 123 نشاطا.
وبينت الوزارة أن الهدف من مشروع «حصر الأنشطة الزراعية»، هو حصر أغلب الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، وضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ في مدينة الرياض قريبا.
أنشطة زراعية وحيوانية في تبوك
- 1099 أجهزة ري محورية
- 2867 زراعة عامة
- 253 بيوت محمية
- 1562 أشجار دائمة
- 25 مشاتل
- 1474 آبار
- 594 ثروة حيوانية
- 3 ثروة سمكية
- 123 طيور ودواجن
- 13 أنشطة حيوانية
- 2 مناحل
- 4 منشآت الوزارة
- 133 مخازن ومختبرات
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