8 آلاف نشاط زراعي وحيواني في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بلغ عدد الأنشطة الزراعية التي حصرت في منطقة تبوك 8132 نشاطا زراعيا وحيوانيا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع «حصر الأنشطة الزراعية» بالمملكة، والتي قامت بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بهدف تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.

Advertisements

وأظهرت إحصائية للوزارة أمس أن من أبرز الأنشطة الزراعية نشاط لأجهزة ري محورية بعدد 1099 جهازا، وزراعة عامة بعدد 2867، وبيوت محمية بـ253 نشاطا، وأشجار دائمة بـ1562 نشاطا، وأنشطة الثروة الحيوانية بـ594 نشاطا، وأنشطة الطيور والدواجن بعدد 123 نشاطا.

وبينت الوزارة أن الهدف من مشروع «حصر الأنشطة الزراعية»، هو حصر أغلب الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، وضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ في مدينة الرياض قريبا.

أنشطة زراعية وحيوانية في تبوك