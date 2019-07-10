القدية تتفق مع دوبوكس لبناء مكاتب في موقع المشروع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت شركة القدية للاستثمار، بناء مكاتب في الموقع مع انطلاق مرحلة تطوير المشروع، حيث وقعت الشركة عقدا مع شركة «دوبوكس»، أحد أعضاء «مجموعة أمانا» لإنشاء مبنى مساحته 2000 متر مربع في موقع مشروع القدية الذي يبعد 30 دقيقة عن الرياض.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رنينجر «بعد الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال هذا الشهر، نتخذ خطوات سريعة للبدء في إنشاء مكاتبنا في الموقع. يسعدنا أن نعمل مع شركة إقليمية مثل (أمانا) ونتطلع لرؤية تقدم سير العمل في هذه المكاتب».

وأضاف «يجري تصميم المبنى الذي يتسع لـ 100 شخص، ليكون بمثابة مكاتب موقتة خلال مرحلة إنشاء المشروع، مما يتيح لفريق تطوير المشروع الوصول بسهولة إلى جميع مناطق العمليات، ويقلل من وقت النقل اللازم من وإلى الموقع. وسوف تشتمل المكاتب على مرافق ووسائل راحة عصرية مصممة وفق مبادئ القدية بشأن البيئة والاستدامة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانا للمقاولات شبل بسيبس «سيجري تصنيع 85 % من المبنى الخرساني في وحدات خرسانية كاملة التجهيز، خارج الموقع في مصنع دوبوكس. وسيجري تجهيز المبنى بالكامل وتأثيثه ليكون جاهزا للإشغال خلال 180 يوما».