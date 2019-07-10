الصندوق الصناعي يوقع أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي مع أحد المصانع الوطنية لملصقات التغليف.

وتستهدف الاتفاقية التي تبلغ قيمة تمويلها 10.7 ملايين ريال تحديث وتطوير المصنع لإنتاج الملصقات المطبوعة ومواد التعبئة والتغليف المرنة المطبوعة.

ويوفر منتج «تمويل التحول الرقمي» عددا من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهرا، واتباع إجراءات سريعة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.

ومن متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج «تنافسية» أن يكون المشروع قائما، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجاريا.

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وأطلق الصندوق الصناعي تحت مظلة برنامج «تنافسية» منتج «تمويل التحول الرقمي» لتطوير خارطة طريق للتحول للجيل الرابع الصناعي بهدف تحسين الإنتاجية عن طريق توظيف أحدث التقنيات لتطوير آليات العمل والرفع من كفاءة العمليات، ومنتج «تحسين كفاءة الطاقة» لتلبية احتياجات المستثمرين بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد «تنافسية» لتحقيق تحول نوعي في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مما يعزز من إمكانات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلا عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.

اتفاقية تمويل للتحول الرقمي

قيمة التمويل

10,700,000 ريال

المزايا:

فترات سداد لا تقل عن 7 سنوات

مدة سماح تصل إلى 24 شهرا

إجراءات سريعة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى

تقديم خدمات استشارية متخصصة