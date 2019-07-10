شكرا لقرائتكم مؤشرات بورصة الكويت ترتفع يوما خامساً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 53 دقيقة في 10 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 17:30

واصلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاربعاء) أداءها الايجابي، مدعومة بزيادة الطلب على الأسهم، وتوافر السيولة المتاحة للتداول، فيما واصلت مؤشرات البورصة الثلاثة ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي، تصدرها مؤشر السوق الاول المرتفع 0.61 في المئة الى 6767 نقطة بزيادة 41 نقطة، تلاه مؤشر السوق العام بزيادة 0.49 في تعادل 30 نقطة الى 6126 نقطة، وسجل مؤشر السوق الرئيس أقل زيادة 0.16 في المئة الى 4862 نقطة.



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وتزامن مع ارتفاع المؤشرات، ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6 في المئة الى 70 مليون دينار في مقابل 66 مليونا لليوم السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 10.7 ألف صفقة بزيادة 8 في المئة في مقابل 9.9 ألف صفقة امس، بينما تراجعت الكمية المتداولة 3 في المئة الى 252 مليون سهم في مقابل 259 مليوناً.

وبالنظر الى أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم أجيليتي الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 3.13 في المئة، وصولاً إلى 823 فلساً، من تداول 4.2 مليون سهم، قيمتها 3.4 مليون دينار نفذت من خلال 484 صفقة.

وسجل سهم برقان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.42 في المئة، هبوطا إلى 346 فلسا، من تداول 4.5 مليون سهم، قيمتها 2.56 مليون دينار، جاءت من خلال 205 صفقات.

وتصدر سهم بيتك البورصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 13 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.89 في المئة الى 795 فلساً، من تداول 16.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1020 صفقة، تلاه سهم اهلي متحد بسيولة 11.2 مليون دينار هبطت بسعره 0.34 في المئة.