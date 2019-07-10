شكرا لقرائتكم هبوط أسعار 35 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ ساعة في 10 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 17:29

أنهت 35 في المئة من أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر تعاملات اليوم (الأربعاء) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 15 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت 7 شركات عند أسعارها السابقة لترتفع القيمة السوقية الى 580 بليون ريال بزيادة 4 بلايين نسبتها 0.71 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في معدلات الأداء مقارنة باليوم السابق، إذ ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة 35 في المئة الى 177 مليون ريال في مقابل 132 مليونا وارتفعت الكمية المتداولة 48 في المئة الى 64 مليون سهم، في مقابل 43 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 20 في المئة الى 5547 صفقة في مقابل 4621 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعه لليوم الثاني بنسبة 0.48 في المئة، تعادل 51 نقطة، صعودا الى 10551 نقطة في مقابل 10500 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 2.45 في المئة.

وبدعم من ارتفاع أسعار معظم الأسهم، ارتعفت مؤشرات 10 قطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 0.91 في المئة الى 4093 نقطة، تلاه مؤشر العقارات الصاعد 0.67 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر جميع الاسهم 0.61 في المئة، فيما ارتفع مؤشر الخدمات 0.48 في المئة 8242 نقطة.

وحقق مؤشر العائد الاجمالي خامس أكبر زيادة نسبتها 0.47 في المئة الى 19.41 ألف نقطة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر النقل 0.45 في المئة الى 910 نقاط، وسجل قطاع التأمين أقل زيادة نسبتها 0.07 في المئة الى 3119 نقطة، بينما سجل مؤشر الاتصالات الخاسرة الوحيدة بين القطاعات نسبتها 0.44 في المئة.