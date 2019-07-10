التفاصيل الكاملة لـ’’دابسي‘‘ المنافس الجديد لأوبر وكريم.. وحقيقة علاقتها بالجيش والمتحدث العسكري السابق

كتب: ضياء السقا

تعتزم شركة "دابسي"، للنقل الذكي، تقديم خدماتها في السوق المصري، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتصبح المنافس الجديد لشركتي "أوبر" وكريم".

وتعتبر "دابسي" من التطبيقات الخاصة بالنقل عن طريق الهواتف الذكية، وتعتزم الشركة بدء عملها في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، خلال الفترة المقبلة.

ما علاقة المتحدث العسكري السابق بالشركة؟

ومع الإعلان عن انطلاق "دابسي"، ارتبط اسم العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب، بالشركة الوليدة، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي.

وقالت الإعلامية إيمان أبو طالب، زوجة العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، إنه لا توجد أي علاقة تجمعها وزجها بشركة «دابسي».

وأضافت عبر بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، «قدمنا اعتذارنا عن تولى منصب المستشار الإعلامي لي، واعتذار العميد محمد سمير عن منصب مدير تطوير الموارد البشرية بالشركة يوم 7 يوليو الجاري بعد الاتفاق على الأمر بداية الشهر».

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لوجود ظروف خاصة تحول دون قدرتهما على التفرغ للوظائف المشار لها أعلى، مضيفة: «سنتخذ الإجرائيات القانونية حال استخدام اسمينا في أي نشاط أو عمل يخص هذه الشركة».

بيان دابسي

وبعدما أعلنت وسائل إعلام عن خطة دابسي للعمل في السوق المصري، والكشف عن هيكل إدارتها، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تأسيس الشركة هو محاولة من جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة للدخول إلى قطاع النقل الذكي، للسيطرة عليه، وهو ما نفته الشركة في أحدث بياناتها.

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وقالت شركة "دابسي "، في بيان إنها "تتطلع لدعم معنوي كبير من الدولة لإنجاح التجربة وتحقيق مبدأ التنافسية مع خدمات الشركات المشابهة التي تنفرد بحصة كبيرة في السوق".

وأضافت دابسي في بيانها أن رأس مال الشركة مصري بالكامل ويخص "رجال أعمال مصريين مدنيين وطنيين... وأنه من المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض".

تفاصيل خدمات دابسي

وتخطط دابسي لإطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية خلال أسابيع يتيح طلب سيارات خاصة وحافلات ويخوت وطائرات ودراجات نارية لتوصيل الركاب مقابل أجر.

كما تقوم الشركة بتركيب نظام إلكتروني في سياراتها يتضمن شبكة إنترنت مجاني لقائدي السيارات والعملاء، وكاميرا لمراقبة سلوكيات الجانبين، بحسب بيان الشركة.

وتقبل الشركة العمل بالسيارات الملاكي بداية من موديلات 2000 و2010 بالنسبة للتاكسي، وتشترط لقبول السائق على منصتها الإلكترونية إجراء تحليل مخدرات، وفحص فني للسيارة.

تقدم الشركة الجديدة رواتب للسائقين تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا عند تحقيق 400 رحلة شهريًّا و300 ساعة أونلاين، إضافة إلى تأمينات اجتماعية وطبية للكباتن، وأخرى على الحياة في حالة وقوع حوادث أو إصابات، مع تحمل تكلفة إصلاح السيارة.

وتستحوذ شركتا أوبر وكريم لخدمات النقل الذكي في مصر على أكثر من 50% من العمليات المنفذة لنقل الأفراد باستخدام السيارات الخاصة في البلاد، حيث قامتا بخدمة نحو 7 ملايين عميل خلال 2018.