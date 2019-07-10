شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيف طورت الحكومة محالج القطن بأحدث تكنولوجيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‫نجحت الحكومة بشكل قاطع فى تدشين مرحلة جديدة لحلج القطن المصرى، بما يتناسب مع مكانته العالمية، وذلك من خلال تدشين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لأول محلج يعمل بأحدث تكنولوجيا فى محافظة الفيوم وهى التكنولوجيا التى تعمل فى العالم منذ 1965.

والماكينات الجديدة "الروترى" فى المحلج التابع لشركة مصر لحليج الأقطان، تستقبل الأقطان، وتتعامل معها آليا، وتقوم بفرز الزهر التالف وتفرز البذور، كما تفرز الأتربة والمخلفات وفى نهاية مرحلة الحليج تقوم آليا بتعبئة الأقطان ثم يتم تغليفها بدون أى تدخل مما يجعل المنتج النهائى خالى تماما من الشوائب على غرار قطن البيما الأمريكى.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن غرض تطوير المحالج هو زيادة مساحات الزراعة الخاصة بالقطن وعودته للريادة مرة أخرى، لافتا إلى أنه من المهم ألا يتم تصدير القطن المصرى خام، ويتم تصنيعه وعمل قيمة مضافة للاستفادة منه بشكل طبيعى.

وأشار أحمد مصطفى، لـ"الخليج 365" أنه تم تشكيل لجنة من وزارات التجارة والصناعة والتموين والزراعة وقطاع الأعمال العام، لبحث خطة تسويق القطن خاصة إنه لن يتم تحديد سعر ضمان، كما حدث العام الماضى وسيتم وضع القطن فى مزايدات حسب جودته وحسب حالة السوق.

وأشاد رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، بجهود الحكومة خاصة وزارة قطاع الأعمال العام فى إطلاق طاقات قطاع القطن والغزل وصناعته وفق أحدث تكنولوجيا، مؤكدا أنه سيتم استقبال الأقطان فى محلج الفيوم الجديد بداية من يوم 15 أغسطس المقبل.

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وحول تكلفة تطوير المحلج أوضح مصطفى، أنها بلغت 250 مليون جنيه، لافتا إلى أننا سنواصل بناء بقية المحالج بحيث تكون قريبة من الزراعات وبعيدة عن الكتل السكنية خاصة أن المحالج القديمة ملوثة للبيئة وضارة بالعاملين.

جدير بالذكر أن ميزة المحلج الجديد أنه أقل استهلاكا للطاقة من المحالج القديمة علاوة على أن القطن يمر بـ6 مراحل قبل وبعد الحلج بهدف ضمان نظافته وبالتالى خلوه من الشوائب بنسبة 100%، وتتضمن المرحلة الثانية من الإنشاء إنشاء المبنى الإدارى ومبانى خدمات ومخازن.



أحدث ماكينات حلج الاقطان



الزميل عبد الحليم سالم فى أحدث محلج تم تطويره بالفيوم



الماكينات تفرز القطن التالف



المحلج المطور



جانب من المحلج المطور