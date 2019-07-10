شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تجرى اختبارا للمياه بقرية تل بنى تميم وتتأكد من جودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه السرب والصرف الصحى بالقليوبية، المعمل المتنقل لرفع عينات من المياه بقرية تل بنى تميم وإجراء اختبارات لها وذلك فور تلقى شكاوي تتعلق بتلوث المياه.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، أن العينات جاءت مطابقة للمواصفات القياسية، لافتا إلى أنه يتم تغذية قرية تل بني تميم من محطة مياه شبين القناطر المرشحة.

وتهيب الشركة المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها البعض علي شبكات التواصل الاجتماعي.