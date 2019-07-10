شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بصعود شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.58% رابحا 51.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8905.57 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.21% رابحا 83.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3874.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 121.1 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 123 شركة، فيما تراجعت 52 شركة.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.22%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.68%.

وجاء سهم "اليمامة للحديد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.77%، ثم أنابيب السعودية بنسبة 4.47%، ثم سدافكو بنسبة 3.83%، فيما تصدر سهم "مشاعر ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.80% ثم سلامة بنسبة 2.17%، ثم البحرى بنسبة 2.08%.