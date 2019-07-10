شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 9.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بنحو 9.5 مليون برميل إلى إجمالي 459 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقعت الأسواق تراجعها بحوالي 1.9 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين بحوالي 1.5 مليون برميل إلى 229.2 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات المقطرات بـ3.7 مليون برميل إلى إجمالي 130.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك بعد بيانات أولية أعلنها معهد البترول الأمريكي أمس والتي أفادت بأن مخزون النفط في البلاد هبط 8.1 مليون برميل في نفس الفترة.
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