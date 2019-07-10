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شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي" يتجاوز 3000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب الكشف عن شهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
وتحدث "باول" في شهادته نصف السنوية عن عوامل سلبية تضغط على الاقتصاد الأمريكي من بينها النزاعات التجارية والتقلبات في الأسواق العالمية.
ورغم ذلك، أكد "باول" على استمرار قوة سوق العمل الأمريكي وتحسن النمو، ولكنه يرى مشكلة في استمرار ضعف التضخم وبقاءه أدنى المستهدف المحدد عند 2%.
وأفاد محللون أن هذه التصريحات التي أطلقها "باول" تشير إلى ملامح سلبية بشان الاقتصاد الأمر الذي يعني إقبال البنك المركزي على اتخاذ قرار خفض الفائدة ربما في اجتماع الشهر الجاري.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 26860 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 8140 نقطة.
أما "ستاندرد أند بورز" أو ("إس أند بي")، فقد ارتفع بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 2989 نقطة بعد أن تخطى حاجز 3000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه في بداية الجلسة.
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