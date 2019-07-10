شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم مدعومة بشهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب اليوم.



وأفاد "باول" أن هناك عدم يقين وعوامل سلبية تؤثر على أداء الاقتصاد الأمريكي رغم قوة سوق العمل واستمرار نموه.



وأضاف "باول" أن أبز هذه العوامل يكمن في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

Advertisements



وفسرت الأسواق هذه التعليقات بمثابة إشارة قوية على أن الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو خفض معدل الفائدة في اجتماع يوليو/تموز الجاري.



وكانت هذه التوقعات قد انحسرت في أعقاب تقرير الوظائف الأخير والذي كشف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة في يونيو/حزيران مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.6%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 130 نقطة) إلى 26912 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 8188 نقطة، في حين ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 2992 نقطة.