شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تواصل خسائرها مع التوقعات بوفرة الإنتاج الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات الأربعاء عقب خسائرها أمس في ظل التوقعات بوفرة الإنتاج الأمريكي بحسب تقديرات وزارة الزراعة.



وكشفت وزارة الزراعة أن عوامل الطقس دعمت زيادة محاصيل الذرة في الولايات المتحدة الأمر الذي يعني وفرة في المعروض المحلي وبالتالي الضغط على الأسعار.

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يأتي ذلك مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والأجواء الإيجابية المحيطة بهذه المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين.



وكانت التكهنات السلبية بشأن الحرب التجارية قد أثرت سلبا على أسعار الذرة حيث أثيرت توقعات بأن الصين ربما تستهدف وارداتها من الصويا والذرة الأمريكية برسوم جمركية حال التصعيد من جانب واشنطن.



وعلى صعيد التعاملات اليوم، انخفضت أسعار الذرة بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 734.2 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 437.5 دولار وأقل سعر عند 431.5 دولار.