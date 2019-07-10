شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى أسبوع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بدعم من انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.36$،وسجل أعلى مستوي 59.31$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 58.36$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل التوترات الجيوسياسية حول إيران.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 8.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 تموز/يوليو، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 461 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.9 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ،ليرتفع الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، مقتربا مرة أخرى من مستواه القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.