شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع قليلا قبيل انطلاق شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل سلة من العملات العالمية ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لكن يظل التراجع محدودا مع ترقب المستثمرين شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ، والتي من المؤكد أن تتضمن أدلة واضحة حول مستقبل تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وخفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 97.35نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.51 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.55 نقطة.

حقق المؤشر يوم الثلاثاء ارتفاعا بحوالي 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.59 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، خاصة بعد بيانات الوظائف الأخيرة فى الولايات المتحدة.

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سجلت الوظائف الأمريكية الجديدة ارتفاعا فاق توقعات الخبراء خلال حزيران/يونيو ، الأمر الذي قلص من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة خلال هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم انطلاق الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

تبدأ الشهادة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ،على أن تستكمل غدا الخميس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

التعليقات المحايدة أو حتى الأقل تشاؤما ، أمرا من شأنه أن يقلص احتمالات إجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،وهو ما سوف يدفع الدولار الأمريكي إلى تحقيق المزيد من المكاسب مقابل سلة من العملات العالمية.