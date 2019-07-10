- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفضة قبيل شهادة محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات ، وذلك بعد يومين من التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، انتظارا لما سوف تسفر عنه شهادة محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.
تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش حول مستوي 15.09$ للأوقية من مستوى الافتتاح 15.10$،وسجلت أعلى مستوي 15.13$ ، وأدنى 15.03$.
حققت الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 14.88$ للأوقية.
تترقب معظم الأسواق المالية العالمية عن كثب شهادة محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي " جيروم باول " أمام الكونغرس الأمريكي ،حيث من المنتظر أن تتضمن أدلة واضحة حول مستقبل تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وخفض معدلات الفائدة خلال هذا العام.
تبدأ الشهادة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ،على أن تستكمل غدا الخميس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
إذا جاءت تعليقات باول محايدة أو حتى أقل تشاؤما ، سوف تتراجع احتمالات إجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،وهو ما سوف يدفع الدولار الأمريكي إلى الصعود مقابل سلة من العملات العالمية ،ويضغط سلبا على أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الفضة قبيل شهادة محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي أمام الكونغرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.