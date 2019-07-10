شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود للأسهم الأوروبية فى انتظار شهادة رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي ، لكن التراجع يظل محدودا مع انتظار المستثمرين الشهادة النصف سنوية لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد الهبوط الواسع للسوق الألماني عقب تحذير بشأن الأرباح من "باسف".

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدرت شركة المواد الغذائية قائمة الشركات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من واحد بالمئة ، بينما حقق قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.7% بفضل صعود سهم كوميرز بنك بنسبة 4%.

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وتظل التراجعات محدودة حتى الآن مع انتظار المستثمرين ما سوف تسفر عنه الشهادة النصف سنوية لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

حيث من المتوقع أن توفر تلك الشهادة دلائل قوية حول مستقبل تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وخفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.1% ، فى أول مكسب خلال ثلاث جلسات.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بحوالي 0.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأقل من 0.1%.