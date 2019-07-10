شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوع قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى أسبوع ، مع عزوف المستثمرين عن بناء أي مراكز جديدة ، انتظارا لتعليقات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ضمن الشهادة النصف سنوية عن السياسة النقدية أمام الكونغرس الأمريكي ، والتي تنطلق فى وقت لاحق اليوم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,395.35 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,397.59 $،وسجلت أعلى مستوي 1,398.09 $ ، وأدنى مستوي 1,389.94 $.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,385.76$ للأونصة والمسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وقفزت أسعار الذهب أواخر حزيران/يونيو الماضي لأعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,438.91$ للأونصة ،بفعل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين خلال هذا العام لدعم الاقتصاد المتراجع.

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وعقب اجتماع السياسة النقدية أيام 18-19حزيران/يونيو، أشار الاحتياطي الاتحادي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة لمكافحة المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة ،وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن بعض المسؤولين فى المركزي الأمريكي يعتقدون أن قضية تخفيف السياسة النقدية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة.

ومن أجل إيجاد المزايد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ضمن الشهادة النصف سنوية عن السياسة النقدية فى الولايات المتحدة أمام الكونغرس.

تبدأ الشهادة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ،على أن تستكمل غدا الخميس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

التعليقات المحايدة أو حتى الأقل تشاؤما ، أمرا من شأنه أن يقلص احتمالات إجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،وهو ما سوف يعزز من مكاسب الدولار الأمريكي ويضغط سلبا على أسعار الذهب والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.72 طن متري ، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي لينزل الإجمالي إلى 794.08 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 حزيران/يونيو الماضي.