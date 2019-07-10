شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، بعدما أظهرت بيانات أولية أصدرها معهد البترول الأمريكي ، انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي ،وينتظر المتعاملون صدور البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم.

بحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.00$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.36$،وسجل أعلى مستوي 59.16$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 58.36$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 65.32$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.76$ ،وسجل أعلى مستوي 65.46$ الأعلى منذ 2 تموز/يوليو الجاري ،وأدنى مستوي 64.66$.

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حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.4% ،وصعدت عقود برنت بحوالي 1% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل التوترات الجيوسياسية حول إيران.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 8.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 تموز/يوليو، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 461 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.9 مليون برميل.