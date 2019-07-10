شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يوسع مكاسبه ليتداول فوق 13,000$ مقتربا من أعلى مستوى فى 17 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، لتتداول فوق مستويات 13,000$ مرة أخرى ، على بعد خطوات قليلة من أعلى مستوى فى 17 شهرا ، وسط الطلب الاستثماري القوي ضمن السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول13,005$ بارتفاع قدره 431$ بنسبة 3.4%،حيث سعر الافتتاح عند 12,574$،وسجلت أعلى مستوي عند 13,152$ الأعلى منذ 27 حزيران/يونيو الماضي ،وأدنى سعر عند 12,537$.

حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.25% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تسارع الطلب على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 8 مليار$ إلى إجمالي 356 مليار$ ،مع استمرار صعود معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

عاد البتكوين ليتداول بقوة فوق الحاجز النفسي عند 13,000$ ، على بعد خطوات قليلة من أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$ والمسجل قبل أسبوعين ، يأتي هذا بفضل الطلب الاستثماري القوي ضمن السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

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ارتفعت حصة البتكوين من التداولات بسوق التشفير لمستوي قياسي جديد لم تصله منذ نيسان/أبريل 2017،وسجلت يوم الأربعاء نسبة هيمنة بلغت 65.1% ، فى علامة على قوة موجة الصعود الحالية.

وبخلاف الطلب الاستثماري القوي من مستثمري المؤسسات، فهناك حاليا نشاط ملحوظ من قبل مستثمري التجزئة، الأمر الذي يعزز حاليا من احتمالات ارتفاع الأسعار لمستويات أعلى جديدة.

وتوقع "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية قبل أسبوعين أن يؤدي تجاوز البتكوين للحاجز النفسي عند 10,000$ إلى جذب المزيد من مستثمرين التجزئة ،الأمر الذي قد يدفع البتكوين إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وكان الارتفاع التاريخي السابق أواخر عام 2017 إلى حدود مستوي 20,000$ مدفوعا بشكل أساسي من قبل مستثمري التجزئة ،لكن الارتفاعات القوية الأخيرة كان هؤلاء المستثمرين على الهامش.

ووفقا لموقع "كوين تلغراف" أن السعر العادل للبتكوين بنهاية هذا العام يجب أن يكون حوالي 21,000$ ،وهذا من شأنه أن يتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق فى عام 2017 بحوالي 1,000$.