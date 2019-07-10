شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الإنتاج الصناعي البريطاني بأقل من التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج الصناعي الشهري مسجلا نمو بمعدل 1.4% فى أيار/مايو، بأقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي نمو بمعدل 1.6% ، وسجلت القراءة السابقة انكماش بمعدل 2.9 % بعد التعديل من انكماش بمعدل 2.7% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.

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