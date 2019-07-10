شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقبع عند أدنى مستوى فى 6 أشهر قبيل بيانات الناتج المحلي والإنتاج الصناعي فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من أدنى مستوى فى ستة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة البريطانية ، عن الناتج المحلي الإجمالي الشهري ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأقل من 0.1% حتى الساعة 07:42 جرينتش،ليتداول عند 1.2455$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2462$،وسجل الأعلى عند 1.2465$ ، والأدنى عند 1.2443$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 1.2439$ ، بفعل صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.

وانخفض الجنيه بأكثر من 1.3% مقابل الدولار الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد الملكي بعد صدور بيانات ضعيفة عن معظم القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد خلال حزيران/يونيو.

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الأمر الذي أدي إلى زايد احتمالات انضمام بنك بريطانيا المركزي قريبا إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى فى تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد المتراجع ،ومواجهة أثار الحروب التجارية العالمية ، وانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة البريطانية ، عن الناتج المحلي الإجمالي خلال أيار/مايو ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال نفس الشهر ،البيانات السلبية سوف تعزيز من تلك الاحتمالات وتوسع من خسائر الجنيه مقابل سلة من العملات.

بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش تصدر عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو بمعدل 0.3% فى أيار/مايو ، بعدما سجل انكماش بمعدل 0.4% فى نيسان/أبريل.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر أيار/مايو المتوقع نمو بمعدل 2.2% من انكماش بمعدل 3.9 % فى نيسان/أبريل ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع نمو بمعدل 1.6% من انكماش بمعدل 2.7%.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 12.5 مليار جنيه إسترليني فى أيار/مايو ،من عجز بمقدار 12.1 مليار جنيه إسترليني نيسان/أبريل.