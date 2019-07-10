شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي أمام الين والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس ومحضر الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول أمام الكونجرس في واشنطون، وصولاً إلى الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 108.89 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.85 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 108.99، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.83.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 0.1% مقابل نمو 0.6% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل نمو 0.8% في نيسان/أبريل، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الأول من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وصولاً إلى الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 18-19 حزيران/يونيو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي مع كشفهم آنذاك عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.