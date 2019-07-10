شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون يتحفظ على أداء حديد عز فى الربع الثانى بسبب ارتفاع خام الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ بنك الاستثمار بلتون، على أداء شركة حديد عز خلال الربع الثانى من العام الجارى، مرجعا سبب ذلك إلى أثر ارتفاع أسعار خام الحديد عالميا سيظهر بالكامل خلال هذا الربع، لأن الشركة استفادت من مخزونها لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر فى الربع الأول، وارتفاع أسعار المبيعات المحلية بنحو 300 جنيه/ للطن فقط بنسبة زيادة 3% خلال مايو 2019، وهو ما ليس كافياً لتغطية قفزة أسعار خام الحديد بين 20-30% في أقل من شهر، كما أن قرار محكمة القضاء الإداري الأخير بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البيليت غيّر نظرت بلتون المستقبلية لحديد عز في عام 2019 إلى الجانب السلبي.

وعلق بلتون، فى تقرير بحثى، عن نتائج أعمال الربع الأول من عام 2019 لشركة حديد عز، موضحا أن الشركة سجلت خسائر من الأعمال الأساسية بعد خصم حقوق الأقلية بنحو 1,06 مليار جنيه مقابل خسائر بنحو 733 مليون جنيه في الربع الرابع من عام 2018 (+50% على أساس ربع سنوي) وأرباح من الأعمال الأساسية بنحو 79 مليون جنيه في الربع الأول من 2018.

وقال بلتون، إن الخسائر المتضخمة جاءت نتيجة استنفاذ هامش مجمل الربح ليبلغ 2% (-14 نقطة مئوية على أساس سنوي، -6 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي) نظراً للزيادة القوية للتكلفة النقدية (+14% على أساس سنوي، +14% على أساس ربع سنوي)، واستقرار الإيرادات على أساس سنوي وتراجع نمو الإيرادات بنسبة 8% على أساس ربع سنوي، نتيجة لذلك، انخفض هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب من الأعمال الأساسية إلى 2% في الربع الأول من 2019 (-12% نقطة مئوية على أساس سنوي، -5% نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

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ولفت بلتون، إلى أن إيرادات شركة حديد عز ارتفعت بنحو 8% على أساس ربع سنوي، رغم انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 7% على أساس ربع سنوي، نتيجة الانخفاض القوي في أسعار حديد التسليح المحلي في ديسمبر 2018، مما وفر خصومات أكبر لكبار المشتريين والانخفاض في الأسعار العالمية للصلب المسطح، رغم ذلك، ارتفعت أحجام المبيعات باستثناء المعاملات فيما بين الشركات بنحو 20% على أساس ربع سنوي حيث ارتفعت مبيعات حديد التسليح +38%، وانخفضت مبيعات الحديد المسطح -13% بدعم من ارتفاع مبيعات حديد التسليح حيث بدأت الشركة استنفاذ مخزونها من حديد التسليح نظراً لزيادة الطلب المحلي، وبالتالي، انخفض رصيد المخزون بنحو 11% على أساس ربع سنوي. في الوقت نفسه، استقرت إيرادات شركة حديد عز لحديد التسليح على أساس سنوي مع هبوط متوسط أسعار المبيعات بنحو 5% مع ارتفاع المبيعات بنحو 4% خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أن هامش مجمل ربح شركة حديد عز سجل 2% فقط خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 9% في الربع الرابع من 2018 و 16% في الربع الأول من 2018. على أساس سنوي، وارتفع إجمالي التكلفة النقدية لشركة حديد عز بنحو 14% نتيجة أولا ارتفاع أحجام المبيعات بنحو 4%، ثانيا ارتفاع التكلفة النقدية/ للطن بنحو 9% نتيجة زيادة أسعار الكهرباء على أساس سنوي (+40% بدءً من يوليو 2018).

إضافة إلى ذلك، ارتفعت التكلفة النقدية أيضاً على أساس ربع سنوي بنسبة 14% رغم انخفاض تكلفة الطن بنسبة 5% على أساس سنوي (وذلك على الأرجح نتيجة استخدام مخزون منخفض التكلفة)، إثر زيادة أحجام المبيعات بنسبة 20% على أساس ربع سنوي مما يعني أن الشركة تجنبت جزئياً الارتفاع القوي لأسعار خام الحديد في الربع الأول من عام 2019 لأنها استفادت من مخزونها منخفض التكلفة منه، لذلك، انخفض هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب من الأعمال الأساسية إلى 2% فقط مقارنة بـ 14% في الربع الأول من 2018 و 7% في الربع الرابع من 2018.