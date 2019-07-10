شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: نتجه لإنشاء 45 وحدة علاج عن بعد فى المناطق الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بيان صحفى بشان المشروعات التي تنفذها للمساهمة في التحول إلى المجتمع الرقمى، أنه سيتم خلال أسابيع إطلاق أول حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية فى محافظة بورسعيد التى اختيرت كمشروع تجريبى على أن يتم إطلاق باقى الخدمات تباعا خلال العام الحالى؛ لتصل إلى 25 خدمة حكومية رقمية رئيسية ويندرج من خلالها 150 خدمة حكومية رقمية فرعية يتم تقديمها من خلال عدد من المنافذ.

وقالت الوزارة فى كلمتها خلال مؤتمر نظمته جمعية اتصال، أن المشروعات التي تنفذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول الرقمي؛ ومنها مشروع ميكنة التأمين الصحي الذي سيتم اطلاقه بشكل تجريبى فى بورسعيد ثم نشره في محافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر في المرحلة الأولى، ومشروع ميكنة الضرائب لإقامة مجتمع ضريبي عادل، وميكنة المناطق الاستثمارية، مشيرة إلى رؤيتها لتطوير البريد ليكون منفذا لتقديم الخدمات الحكومية؛ حيث تم طرح العديد من الخدمات الحكومية، وتطوير ألف مكتب بريد خلال العام الماضى ليصل عدد مكاتب البريد المطورة إلى 1800 مكتب من مستهدف عدد 4000 مكتب.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إنشاء 45 وحدة علاج عن بعد في المناطق الفقيرة والنائية من مستهدف 100 وحدة مع نهاية العام الحالي، كما تم تدريب أكثر من 20 ألف معلم بمدارس التربية الخاصة والدمج، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم من خلالها تدريب أكثر من 1600 متدرب والتحق عدد كبير منهم بوظائف من خلال مسابقات التعيين بما يعد مؤشرا على فاعلية التدريب المقدم من الأكاديمية وأهميته.

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