شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 16% معدل نمو القطاع.. ويساهم بـ4% فى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ارتفاع مؤشرات القطاع خلال العام المالي 2018/2019 عن العام المالي الذي يسبقه؛ حيث ارتفع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% بزيادة 2% عن العام المالى الذي يسبقه، وكذلك ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من 3.2% إلى 4% مع السعي في الأعوام القادمة إلى تحقيق نسبة تصل إلى أكثر من 5%.

كما ارتفعت قيمة الاستثمارات في القطاع خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه بنسبة زيادة أكثر من حوالي 20% ، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2مليار دولار الي 3.6 مليار دولار بزيادة قدرها 12.5%.

ووفقا لبيان صحفى للوزارة بشان كلمتها بمؤتمر جمعية اتصال، احدى منظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تأتي في المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة، كما تأتي كأسرع دولة بالمنطقة من حيث نمو ونضج مناخ ريادة الأعمال بزيادة 6% عن العام الذي يسبقه؛ مشيرا إلى أنه تم تأسيس نحو 1418 شركة جديدة عاملة في القطاع خلال العام المالي المنصرم بزيادة حوالي 6% عن العام المالي الذي يسبقه.

كما بلغ إجمالي سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر نحو 145.7 مليون دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 220.5 مليون دولار بحلول عام 2023؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى نمو أعمال شركات خدمات المعلومات في مصر وقدرتها على زيادة عملائها وفتح أسواق جديدة وثقة المجتمع الدولي في قدرات الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات الشباب المصري العامل في هذه الصناعة؛ مشيداً بدور جمعية اتصال في دعم جهود تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

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وفى إطار تنفيذ الوزارة لعدد من المبادرات التي تهدف الى بناء قدرات الشباب وفقاً لمحور بناء الانسان المصري؛ استعرضت الوزارة أهم المؤشرات والتي من أبرزها زيادة عدد المتدربين الملتحقين بالبرامج التدريبية التي يقدمها معهدي تكنولوجيا المعلومات، والقومي للاتصالات من 4000 إلى 5200 بزيادة قدرها 20%، مع السعي نحو زيادة الفرص التدريبية من خلال إنشاء 6 فروع جديدة للمعهدين خلال العام الحالي، ليصل عددها الى 11 فرع على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن متوسط نسبة التشغيل في البرنامج التدريبي " الـ9 أشهر" الذي ينفذه معهد تكنولوجيا المعلومات قد بلغ 83%، وفي بعض التخصصات 100%، مشيرا الى أنه تم تدريب واعتماد ما يقرب من 1300 متخصص في مجال البرمجيات والأنظمة المدمجة وجودة وتطوير البرمجيات من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC بنسبة زيادة بلغت ٣٤%؛ في حين قامت مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل بتخريج 1500 متدرب بشهادات عالمية معتمدة من كبرى الجامعات المرموقة والشركات العالمية بنسبة زيادة ١١% ، كما قام مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC بتدريب أكثر من 2100 طالب ورائد أعمال، واحتضان وتخريج أكثر من 25 شركة ناشئة بنسبة زيادة ١٥%.

كما استعرضت الوزارة الجهود التي يتم تنفيذها في إطار العمل نحو تحسين خدمات الاتصالات والانترنت والبنية المعلوماتية؛ ومنها افتتاح مركز جديد متخصص في قياس جودة الخدمة الصوتية وانترنت المحمول على مستوى الجمهورية من خلال أجهزة حديثة وأكثر دقة، مشيرا إلى رفع الشركة المصرية للاتصالات لسرعات الانترنت إلى 3 أضعاف، وأن تلك الخدمات متاحة كذلك في الشركات المقدمة لخدمات الانترنت.