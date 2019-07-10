شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بعد تصريحات باول عن خفض الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء بفعل تعزز آمال خفض سعر الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر على خلفية تصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن المجلس سوف "يتحرك على النحو الملائم" للمحافظة على نمو اقتصادي قياسي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 68.47 نقطة بما يعادل 0.26% ليفتح عند 26851.96 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.67 نقطة أو 0.32% مسجلا 2989.30 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 41.47 نقطة أو 0.51 % إلى 8183.20 نقطة.