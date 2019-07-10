شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستعد لإطلاق مناقصة لمحطة كهرباء بقدرة 230 ميجاوات فى جبال أطلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) إنها افتتحت أمس الثلاثاء المرحلة الأولى من عملية المناقصة لبناء وتشغيل وصيانة محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قدرتها 230 ميجاوات قرب مدينة ميدلت في جبال أطلس.

وذكرت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الباب مفتوح أمام تقديم الطلبات لجولة التأهيل المسبق لمشروع نور ميدلت 2 حتى 16 سبتمبر.

وفي مايو الماضي، أرست مازن مشروع نور ميدلت 1، وهو محطة كهرباء بطاقة 800 ميجاوات قيمتها 7.57 مليار درهم (781.5 مليون دولار)، على كونسورتيوم يضم إي.دي.إف الفرنسية للطاقة المتجددة ومصدر الإماراتية وجرين إنرجي أوف أفريكا المغربية.

Advertisements

ويخطط المغرب لأن تتجاوز نسبة الطاقة المتجددة 52% في مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030.

وقالت مازن إن كلا المحطتين ستستخدمان تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والتقنيات الكهروضوئية.

وسيتجاوز إجمالي قدرة المحطتين قدرة محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية المركزة العاملة بالفعل والتي تبلغ 580 ميجاوات في جنوب شرق المغرب، وهي واحدة من كبرى المحطات في العالم.

وبحلول نهاية 2018، كان المغرب يمتلك قدرة لإنتاج 1215 ميجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح و1770 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بحسب البيانات الرسمية.