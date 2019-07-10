شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع..تجديد تعيين عصام الصغير رئيسا للهيئة القومية للبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تأكيد لما نشره الخليج 365 أمس، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بيان رسمي، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتجديد تعيين عصام محمد الصغير محمد نصر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 16 يوليو 2019.

وعصام الصغير يمتلك خبرة تصل الى 30 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات ويعتبر من الخبراء المميزين في مجال تطوير وميكنة الخدمات والإجراءات التشغيلية وعلي وجه الخصوص الخدمات البريدية، حيث تولي علي مدار 18 عاما تطوير وميكنة الخدمات البريدية والعمليات اللوجستية بمجموعة بريد الإمارات وساعدته هذه الخبرات علي تولي مهام تصميم وتطوير مجموعات متعددة من الأنظمة ذات المستوي العالمي لميكنة جميع الخدمات البريدية والغير بريدية والعمليات التشغيلية وتحويلها إلي خدمات اليكترونية وتقديمها من خلال الحكومة الذكية مما حقق اعلي مستوي من الجودة ومراقبة معايير أداء الخدمات المقدمة للعملاء وخفض التكاليف التشغيلية.

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وشارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية المتخصصة في تطوير أنظمة البريد في معظم دول العالم وعلى سبيل المثال اليابان، ألمانيا، سويسرا، انجلترا، ايرلندا، الهند، الدنمارك وساعدته هذه المشاريع العالمية على تكوين شبكة من العلاقات الدولية بمختلف الجهات والشركات ذات الصلة.

ويعتبر عصام الصغير من الخبراء المتخصصين فى أنظمة وقواعد الاتحاد البريدى العالمى، وإنشاء قواعد البيانات الجغرافية GIS، وعمل لدي الاتحاد البريدي كمستشار تقني لتطوير الخدمات البريدية وأنظمة الرمز البريدى، كما تولي تصميم وتنفيذ أكبر وأحدث مشروع لأنظمة فرز وميكنة وتتبع الرسائل على مستوي المنطقة.

وعصام الصغير من مواليد 1963 وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1986 والعديد من الشهادات الدولية المتخصصة إقليميا وعالميا في تقنية المعلومات وتصميم وتطوير الأنظمة الاليكترونية والاستفادة منها في تطوير وميكنة الخدمات ومراقبة مؤشرات الأداء وخفض التكاليف التشغيلية.