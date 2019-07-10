شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور والبصل بـ2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 10- 7- 2019 استقرارا فى معظم الأصناف داخل سوق العبور للجملة.

وبدأ اليوم أسعار الخضروات بثبات نسبي حيث إنه تراوح سعر الطماطم بين 1.5- 4 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 3.8- 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 – 12 جنيها للكيلو، والكوسة بين 2.5 -5 جنيهات للكيلو ،كما استقر البصل عند 2.5 جنيه للكيلو.

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فيما استقرت أسعار الفاكهة حيث تراوح سعر كيلو الليمون بين 15 – 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر التفاح البلدى بين 3 – 8 جنيها للكيلو، والعنب الأصفر عند 4- 7 جنيها للكيلو.

وفى نفس السياق أكد يحيي السنى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة لليوم السابع، أن الأسعار فى السوق مستقرة، مضيفا أن زيادة الإنتاج ساهمت بشكل كبير فى استقرار الأسعار بشكل كبير وأن جميع الأصناف متوفرة وبكميات كبيرة .