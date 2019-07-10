شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% رابحا 1.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1539.91 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والتأمين.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 9.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.6 مليون دينار بحرينى.

Advertisements

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.84% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.18%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.44%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.75%.

وصعد قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.94% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.17%، زين البحرين بنسبة 1.20%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.20% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%.

فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 80.71% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.65%.