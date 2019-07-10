شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.17% رابحا 31.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2687.23 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 133 مليون سهم محققة ما قيمته 204.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2896 صفقة ل33 سهما، وارتفع 19 سهما، وانخفضت 12 سهما، واستقر سهمين.

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وارتفع 5 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.06%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 7.11%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 2.80%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.57%.