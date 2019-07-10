ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 9 قطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها الاتصالات.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% رابحا 30.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6126.09 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% رابحاً 40.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6767.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% رابحاً 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4862.14 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 252.1 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون دينار كويتى عبر 10747 صفقة.
وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.02%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.52%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.
وجاء سهم "كميفك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.16%، تليه وطنية بنسبة 7.93%، ثم شركة الديرة بنسبة 6.92%، فيما تصدر سهم "العيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.98% ثم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.93%، ثم وثاق بنسبة 9.09%.
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