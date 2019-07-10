بعد صعوده عالميا.. أسعار الذهب ترتفع في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الأربعاء 10 يوليو، بقيمة 6 جنيهات. ويأتي ارتفاع الذهب عقب صعود الأسعار العالمية، لتسجل أوقية الذهب 1395 دولار. وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019. وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي: Advertisements عيار 18 بـ 552 جنيها للجرام عيار 21 بـ 645 جنيها للجرام عيار 24 بـ 737 جنيها للجرام سعر الجنيه الذهب 5160 جنيه ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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