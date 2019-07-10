شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال: شركات كبرى تحتاج إلى مشروعات صغيرة لإمدادها بالمكونات بدلا من استيرادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن مشكلة الصناعة الوطنية تبدأ من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن لدينا صناعات كثيرة قائمة على مكونات مستوردة، وهو ما يقلل من القيمة المضافة للصناعة المحلية، ويؤثر سلبا على تنافسيتها فى التصدير، وهذا اتضح بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف، إذ ارتفعت قيمة تلك المكونات المستوردة، كما لم يؤدى تخفيض الجنيه لزيادة الصادرات.

وأضاف المنزلاوى، خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عصر اليوم الأربعاء، أن هناك 3 عوامل تؤثر على تنمية المشروعات الصغيرة فى مصر، الأولى وهى أولا التمويل، مشيرا فى هذا الصدد إلى مبادرة البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل توفير التمويل لهذا القطاع، خاصة مع ارتفاع الفائدة، وتم صرف نحو 120 مليار جنيه، وجارى تخصيص الباقى.

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وتابع ثانى المشكلات وهى التسويق، لأن تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان بيعها هو المفتاح لموافقة البنوك على التمويل، ثالثا وجود المشترى لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذا نحتاج إلى توعية الشركات الكبرى بتوافر المكونات المستوردة التى تحتاجها محليا، مشيرا إلى تجربة شركة جنرال موتورز بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، فى إنشاء مصانع صغيرة لإنتاج مكونات لتزويدها للشركة، وتجربة مجموعة العربى، التى طالبت بتوفير 150 مكون تستوردها من الخارج محليا من خلال مشروعات صغيرة، وهناك شركات كبرى عديدة تحتاج صناعات صغيرة ذات جودة عالية.