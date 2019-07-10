شكرا لقرائتكم خبر عن العراق بالمرتبة 38 عالميا والخامس عربيا بأكبر احتياطيات الذهب لشهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الأربعاء، أن العراق حافظ على مركزه الـ 38 عالميا والخامس عربيا بأكبر احتياطات الذهب لشهر يونيو، مبينا أن الولايات المتحدة ما زالت تتربع على أكبر احتياطيات العالم للذهب.

وقال المجلس - في إحصائية أوردتها قناة السومرية نيوزالإخبارية - إن العراق حافظ على مركزه 38 عالميا بأكبر احتياطي للذهب لشهر يونيو من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طنا وهي تمثل 6.2% من باقي عملاته الأخرى.

وأضاف المجلس، أن "العراق حافظ أيضا على المرتبة الخامسة عربيا التي جاءت بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا، مبينا أن آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر سبتمبر من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن.

وتابع أن الولايات المتحدة ما زالت تتربع بأكثر دول العالم احتياطا للذهب وبواقع 8.133 طن، تليها ألمانيا وبواقع 3.367 طن، يليها صندوق النقد الدولي باحتياطيات تبلغ 2.814 طن، يليها إيطاليا بواقع 2.451 طن.