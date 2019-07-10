شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 10 -7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 10 -7-2019 بقيمة 6 جنيهات منذ مساء أمس، وذلك بسبب صعود الأسعار العالمية للذهب إذ ارتفعت أوقية الذهب من 1387 دولار إلى 1395 دولار. أسعار الذهب فى مصر: أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 سجل 552 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 645 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 737 جنيها للجرام. Advertisements أوقية الذهب 1395 دولار. الجنيه الذهب 5160 جنيها للجرام. يوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار. وارتفع الذهب بصورة ملحوظة عالميا، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، منتصف الشهر الماضي، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم 10 -7-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.