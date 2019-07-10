الاقتصاد

استقرار أسعار الدواجن فى السوق والكيلو بـ23 جنيها من المزرعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن فى السوق والكيلو بـ23 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10- 7 – 2019  اسقرارا فى الأسعار وذلك وفق الأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن والبيض بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن بالأسواق استقرت عند 23 جنيها للكيلو وارد المزرعة وذلك على ان يكون السعر للمستهلك بين 27 – 28 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن أسعار كرتونة البيض من المزرعة بـ 27.5 جنيها، موضحا أنها تباع فى الأسواق بين 30 – 32 جنيها للمستهلك بحسب المنطقة.

Advertisements

والجدير بالذكر أن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن أسعار الدواجن لم تتأثر بزيادة الوقود فى الفترة الحالية، موضحة أن نسبة الزيادة على التكلفة لا تتجاوز 3% وبالتالى التأثير على أسعار الدواجن لن يكون كبيرا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الدواجن فى السوق والكيلو بـ23 جنيها من المزرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا