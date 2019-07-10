شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن فى السوق والكيلو بـ23 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10- 7 – 2019 اسقرارا فى الأسعار وذلك وفق الأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة .
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن والبيض بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن بالأسواق استقرت عند 23 جنيها للكيلو وارد المزرعة وذلك على ان يكون السعر للمستهلك بين 27 – 28 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة.
وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن أسعار كرتونة البيض من المزرعة بـ 27.5 جنيها، موضحا أنها تباع فى الأسواق بين 30 – 32 جنيها للمستهلك بحسب المنطقة.
والجدير بالذكر أن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن أسعار الدواجن لم تتأثر بزيادة الوقود فى الفترة الحالية، موضحة أن نسبة الزيادة على التكلفة لا تتجاوز 3% وبالتالى التأثير على أسعار الدواجن لن يكون كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الدواجن فى السوق والكيلو بـ23 جنيها من المزرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.