شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن فى السوق والكيلو بـ23 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10- 7 – 2019 اسقرارا فى الأسعار وذلك وفق الأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن والبيض بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن بالأسواق استقرت عند 23 جنيها للكيلو وارد المزرعة وذلك على ان يكون السعر للمستهلك بين 27 – 28 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن أسعار كرتونة البيض من المزرعة بـ 27.5 جنيها، موضحا أنها تباع فى الأسواق بين 30 – 32 جنيها للمستهلك بحسب المنطقة.

Advertisements

والجدير بالذكر أن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن أسعار الدواجن لم تتأثر بزيادة الوقود فى الفترة الحالية، موضحة أن نسبة الزيادة على التكلفة لا تتجاوز 3% وبالتالى التأثير على أسعار الدواجن لن يكون كبيرا.