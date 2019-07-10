الان تتابع باكستان تستلم الدفعة الأولى من برنامج المساعدات لصندوق النقد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أكدت باكستان استلامها الدفعة الأولى من برنامج المساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني. وأوضح البنك المركزي الباكستاني في بيان صحفي اليوم استلامه “991.4” مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولى قد وافق الأسبوع الماضي على منح باكستان مساعدات مالية قدرها 6 مليارات دولار على مدار 3 أعوام، بناء على طلب حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإنعاش اقتصاد البلاد.

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