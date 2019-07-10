شكرا لقرائتكم رئيس وزراء اليونان يتعهد خفض الضرائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أثينا - أ ف ب | منذ 23 دقيقة في 10 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 15:57

أعلن رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم (الأربعاء) إنه سيحترم تعهده بخفض الضرائب، ما قد يؤثر في تحقيق الأهداف المالية الصعبة التي التزمت بها البلاد أمام دائنيها.



Advertisements

وقال زعيم حزب الديموقراطية الجديدة، في كلمته أمام أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ فوزه في الانتخابات يوم الأحد الماضي، إن "مشروع قانون الضرائب مع التخفيضات الأولى التي وعدنا بها" سيعرض بحلول نهاية الشهر.

وابتداءً من عام 2020، وعد ميتسوتاكيس بتخفيض الضريبة على الأملاك العقارية التي فرضتها الحكومة اليمينية السابقة خلال الأزمة الاقتصادية بنسبة 30 في المئة على مدار عامين.

وعرض أيضاً تخفيض عتبة ضريبة الدخل وخفض الضرائب على أرباح الشركات تدريجاً بنسبة 8 في المئة. وقال: "ليس لدينا يوم واحد نضيعه"، وسلم الوزراء خريطة طريق حتى نهاية السنة وأخبرهم بأنهم "سيخضعون للتقييم المستمر".

وخلال الحملة الانتخابية، قال ميتسوتاكيس لوكالة "فرانس برس" إنه يعتزم إقناع دائني اليوناني بقبول تخفيف الأهداف المالية الصعبة من خلال "حزمة إصلاحات شاملة".