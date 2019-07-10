شكرا لقرائتكم خبر عن بى.بى تبيع خام مربان تحميل سبتمبر بخصم عن السعر الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باعت بي.بي شحنة قدرها 500 ألف برميل من خام مربان للتحميل في سبتمبر إلى شيفرون، في أول صفقة على الأرجح لخام أبوظبي هذا الشهر، وفقا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لشركة آر.آي.إم اليابانية المعنية بتقارير التسعير اليوم الأربعاء.

وذكرت آر.آي.إم أن الشحنة للتحميل في الفترة من أول سبتمبر إلى الخامس والعشرين من الشهر ذاته، وإنها بيعت بسعر يقل 45 سنتا عن سعر البيع الرسمي للخام.