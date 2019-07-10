شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج: 41% نمو بفروعنا فى 6 أشهر..وطرح موديل جديد من الغسالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر عن نمو أرباح فروعها بنسبة تجاوزت 41% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك خلال احتفال سامسونج مع شركائها في النجاح في احدى الفنادق بالقاهرة.

وقال أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، إن هذا النجاح الكبير يرجع إلى العديد من العوامل أهمها التعاون المستمر بين "سامسونج" وشركائها في النجاح من الموزعين الذين قدموا أداءًا متميزًا ساهم في زيادة المبيعات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية سامسونج التوسعية فى جميع المحافظات المصرية، حيث تمتلك سامسونج الآن 73 منفذ بيع لمنتجاتها يتركز حوالي 38% منها فى القاهرة الكبرى، و18% في مدن صعيد مصر، و18% في مدن الدلتا، إلى جانب 8% فى كل من الإسكندرية ومدن القناة.

كما أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر عن طرح موديل جديد من الغسالات ذات تحميل أمامى بسعة 8 كجم بتكنولوجيا Add Wash، والتي تتاح بأمكانيات حديثة كليًا تلبي احتياجات المستهلك المصري، كما تأتي بعروض تخفيضية متميزة مع مايكرويف مجانى. يأتى ذلك ضمن عروض سامسونج الصيفية لهذا العام والتي تشمل أيضًا تخفيضات متميزة على أجهزة التلفزيونات وهدايا مجانية عند شرائه للأجهزة المتاحة فى العرض، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 11% على مختلف الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات والميكرويف.

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كما أعلنت سامسونج عن العديد من الشراكات مع عدد من البنوك المصرية وشركات تمويل الافراد لتوفير برامج تقسيط للمستهلك المصرى وعلى خطط تقسيط طويلة المدى تصل الى 18 شهر على بعض المنتجات و بنسبة فائدة 0%.



احمد جعفر رئيس قطاع التسويق بالشركة