شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: اتفاق أوبك+ سيقلص المخزونات ويحقق استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى ثامر الغضبان اليوم الأربعاء إن اتفاق مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2020 سيقلص المخزونات ويساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار.

وقال الغضبان ردا على سؤال عن موقف أوبك بشأن الأسعار إن التوجه العام هو أن 70 دولارا للبرميل أو أكثر هو سعر مقبول، مضيفا أن المنظمة تسعى لأسعار عادلة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وقال على هامش مؤتمر طاقة فى بغداد إن العراق يأمل أن "تبقى حرية الملاحة فى مضيق هرمز من دون انقطاع وسالكة".