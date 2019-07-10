الموالح المصرية تغزو العالم وصادراتها تبلغ 690 مليون دولار فى 9 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غزت صادرات الموالح المصرية عددا كبيرا من دول العالم خاصة الدول العربية .
وقال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن صادرات الموالح ارتفعت إلى نحو 1.7 مليون طن بلغت قيمتها نحو 690 مليون دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019 .
وأضاف المجلس أن كميات الموالح التى تم تصديرها بلغت نسبتها 46% من الكيمات و38% من القيمة للصادرات.
ونجح المجلس التصديرى برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، فى فتح أسواق جديدة خاصة شرق أسيا للموالح المصرية .
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